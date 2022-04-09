تشكيل الدوري - فخري يقود هجوم بيراميدز.. وعبده يحيى أساسي مع غزل المحلة

السبت، 09 أبريل 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

بيراميدز - غزل المحلة

أعلن إيهاب جلال وعبد الحميد بسيوني تشكيل بيراميدز وغزل المحلة على الترتيب في لقاء الفريقين المؤجل من الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز:

أخبار متعلقة
هاني سعيد يعلق على تأجيل مباراتي بيراميدز مع سموحة وفيوتشر قائمة بيراميدز – غياب إكرامي وعودة الشناوي لمواجهة غزل المحلة بيراميدز يكشف موعد وحكام مواجهة مازيمبي.. وحكم فيديو في سهرة رمضانية رائعة.. الزمالك يحول تأخره إلى فوز بثلاثية أمام بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد

الوسط: إريك تراوري - محمد صادق - هشام محمد

الهجوم: إسلام عيسى - فخري لاكاي - عبد الله السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - إبراهيم عادل - محمود صابر - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - دودو الجباس - محمود وادي.

وجاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: هاني عادل - محمد فتح الله – معاذ الحناوي - مصطفى العش

الوسط: محمد السيد "بازوكا" - هشام عادل – أحمد النادري

الهجوم: إبراهيما كونيه – أحمد غنيم – عبده يحيى

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الحضري - إبراهيم صلاح – أشرف سيد – أحمد الشيخ – أحمد السيد – خالد سامي – السيد الشبراوي – باولن فوافي – إيهاب سمير

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 12 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويحتل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من 12 مباراة.

تشكيل الدوري الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
تشكيل مصر للمقاصة - ثلاثي وسط أمام الزمالك.. ومحمود فهمي يقود الهجوم تشكيل المصري - مرعي وجريندو يقودان الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم.. شريف يقود الهجوم أمام المصري وعبد القادر على الدكة تشكيل الزمالك - زيزو وبنشرقي وأوباما يواجهون المقاصة هاني سعيد يعلق على تأجيل مباراتي بيراميدز مع سموحة وفيوتشر وفاة أحمد حسن لاعب المصري والترسانة السابق مواعيد مباريات اليوم السبت 9-4-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك يونايتد وريال مدريد رابطة الأندية تؤجل مباراتين في الدوري لـ الأهلي وبيراميدز والمصري بسبب المشاركات الإفريقية
أخر الأخبار
تشكيل الدوري - فخري يقود هجوم بيراميدز.. وعبده يحيى أساسي مع غزل المحلة 5 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مصر للمقاصة - ثلاثي وسط أمام الزمالك.. ومحمود فهمي يقود الهجوم 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري - مرعي وجريندو يقودان الهجوم أمام الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم.. شريف يقود الهجوم أمام المصري وعبد القادر على الدكة 17 دقيقة | الدوري المصري
على صلاح الحذر الآن.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - زيزو وبنشرقي وأوباما يواجهون المقاصة 27 دقيقة | الدوري المصري
الثنائية الأفضل في تاريخ البريميرليج تطير بـ توتنام للمركز الرابع 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنتر يضيق الخناق على ميلان ويشعل صراع اللقب بإسقاط فيرونا 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي