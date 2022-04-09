تشكيل الدوري - فخري يقود هجوم بيراميدز.. وعبده يحيى أساسي مع غزل المحلة

أعلن إيهاب جلال وعبد الحميد بسيوني تشكيل بيراميدز وغزل المحلة على الترتيب في لقاء الفريقين المؤجل من الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد

الوسط: إريك تراوري - محمد صادق - هشام محمد

الهجوم: إسلام عيسى - فخري لاكاي - عبد الله السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - إبراهيم عادل - محمود صابر - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - دودو الجباس - محمود وادي.

وجاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: هاني عادل - محمد فتح الله – معاذ الحناوي - مصطفى العش

الوسط: محمد السيد "بازوكا" - هشام عادل – أحمد النادري

الهجوم: إبراهيما كونيه – أحمد غنيم – عبده يحيى

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الحضري - إبراهيم صلاح – أشرف سيد – أحمد الشيخ – أحمد السيد – خالد سامي – السيد الشبراوي – باولن فوافي – إيهاب سمير

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 12 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويحتل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من 12 مباراة.