تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم.. شريف يقود الهجوم أمام المصري وعبد القادر على الدكة

عاد محمد عبد المنعم للمشاركة مرة أخرى مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.

ويلعب الأهلي ضد المصري في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري، وتقام بملعب برج العرب.

وغاب عبد المنعم عن الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والاتحاد السكندري في الدوري.

كذلك عاد محمد شريف للمشاركة أساسيا مع الأهلي بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: لويس ميكيسوني – محمد شريف – بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء:

علي لطفي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – حسام حسن – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – محمد فخري – محمد أشرف – زياد طارق

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.