تشكيل الزمالك - زيزو وبنشرقي وأوباما يواجهون المقاصة

السبت، 09 أبريل 2022 - 20:27

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة مضيفه مصر للمقاصة اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وعاد أحمد سيد "زيزو" أساسيا في التشكيل بعدما غاب عن اللقاء الماضي ضد بيراميدز، بينما يعوض محمد عبد الغني زميله محمود حمدي "الونش" الغائب بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل:

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حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

وسط الملعب: طارق حامد - إمام عاشور

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي

الهجوم: عمر السعيد

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري.

ويحتل الفريق وصافة الترتيب مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر وللأخير لقاء مؤجل.

وتنطلق المباراة الساعة 9:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

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