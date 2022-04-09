إنتر يضيق الخناق على ميلان ويشعل صراع اللقب بإسقاط فيرونا
السبت، 09 أبريل 2022 - 20:05
كتب : FilGoal
فاز إنتر ميلان على ضيفه فيرونا بهدفين دون رد اليوم السبت في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.
ورفع فريق نيراتزوري رصيده إلى 66 نقطة ليقفز إلى وصافة الدوري وليصبح على بعد نقطة وحيدة من جاره ميلان المتصدر.
وسجل نيكولو باريلا هدف إنتر الأول في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من اليسار أطلقها إيفان بيريزيتش.
وعزز إدين دجيكو النتيجة في الدقيقة 30 بمتابعة الكرة المنفذة من ركلة ركنية.
واشتعل صراع اللقب بعدما صار فريق الأفاعي ونابولي على بعد نقطة وحيدة من ميلان قبل آخر 7 جولات.
ويستضيف نابولي فريق فيورنتينا يوم الأحد بينما ميلان يحل ضيفا على تورينو.
ويوم الجمعة يستضيف ميلان فريق جنوى بينما يحل إنتر ضيفا على سبيزيا.
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