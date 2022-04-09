انتهت كرة سلة - الزمالك (80) (63) كوبرا سبورت.. فوز أول

كرة سلة – الزمالك يستهل دفاعه عن لقب بطولة إفريقيا بالفوز على كوبرا سبورت 80-63

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير مصطفى هدهود بعد اجتماع المجلس

مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد