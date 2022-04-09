تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وديبالا يقودان الهجوم أمام كالياري

السبت، 09 أبريل 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يقود دوسان فلاهوفيتش وباولو ديبالا هجوم يوفنتوس أمام كالياري.

أعلن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه أمام كالياري، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

يقود فلاهوفيتش الهجوم بجانب ديبالا، فيما يبدأ لوكا بيليجريني كظهير أيسر.

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ويبدأ دينيس زكريا في وسط الملعب بجانب أرتور ميلو، في ظل غياب مانويل لوكاتيلي للإصابة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: تشيزني.

الدفاع: دانيلو – ماتياس دي ليخت - جورجيو كيليني – لوكا بيليجريني.

الوسط: خوان كوادرادو – دينيس زكريا – أرتور ميلو – أدريان رابيو.

الهجوم: باولو ديبالا – دوسان فلاهوفيتش.

الدوري الإيطالي يوفنتوس كالياري
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