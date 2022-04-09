مبتعدا خلف برشلونة وإشبيلية.. أتليتكو يخسر أمام مايوركا بقيادة أجيري

تلقى أتليتكو مدريد خسارة مفاجئة أمام مايوركا، أبعدته عن المركز الثالث لصالح برشلونة، فيما كان الفوز الأول لفريق خافيير آجيري مدرب منتخب مصر السابق.

فاز مايوركا على أتليتكو مدريد بهدف مقابل لا شيء على ملعب مايوركا، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

سجل فيدات موريكي هدف مايوركا في الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد مايوركا إلى 29 نقطة مرتقيا للمركز الـ17 الذي ينجو بصاحبه من الهبوط.

ويعد الفوز هو الأول لـ مايوركا تحت قيادة آجيري في مباراته الثانية مع الفريق بعد الخسارة أمام خيتافي الجولة الماضية، والأول للفريق منذ 6 مباريات.

في المقابل، تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 57 نقطة في المركز الرابع، خلف برشلونة الثالث بنفس الرصيد لكن بمباراتين أقل، وخلف إشبيلية الثاني برصيد 60 نقطة.

وتعد المباراة هي الأخيرة لـ أتليتكو مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أتليتكو مدريد خسر ذهابا في إنجلترا بهدف، وسيكون بحاجة للفوز بهدفين إيابا من أجل التأهل.