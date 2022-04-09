بركلة جزاء متأخرة.. ليفاندوفسكي ينصر بايرن ميونيخ على أوجسبورج

السبت، 09 أبريل 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدف بايرن ميونيخ في أوجسبورج

رغم صعوبة المباراة والعديد من الفرص المهدرة، لكن ركلة جزاء متأخرة كانت كافية لفوز بايرن ميونيخ والاحتفاظ بفارق الصدارة.

فاز بايرن ميونيخ على أوجسبورج بهدف مقابل لا شيء على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

سجل روبيرت ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

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المباراة شهدت إهدار العديد من الفرص للاعبي بايرن ميونيخ، قبل أن يحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة الـ82.

ليفاندوفسكي سجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى، ليتقدم فريقه بالهدف الأول.

هدف هو الـ32 للمهاجم البولندي في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن، والـ46 بمختلف المسابقات.

ووصل ليفاندوفسكي إلى 309 أهداف في الدوري الألماني بشكل عام على بعد 56 هدفا من جيرد مولر الهداف التاريخي للدوري الألماني.

جوشوا كيميتش كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ85، لكن تصويبته ارتطمت بالقائم، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بهدف.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 69 نقطة في المركز الأول، وبفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد أوجسبورج عند 32 نقطة في المركز الـ14.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ أوجسبورج ليفاندوفسكي
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