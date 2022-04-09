الوصافة لم تعد في مأمن.. كوكا يشارك بخسارة كونيا سبور أمام ريزا سبور

السبت، 09 أبريل 2022 - 17:02

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا وأحمد كاليك - كونيا سبور

لم تعد وصافة كونيا سبور للدوري التركي في مأمن بعد خسارة مفاجئة أمام ريزا سبور، قد تتيح الفرصة لـ فنربهتشه للانقضاض على المركز الثاني.

وخسر كونيا سبور أمام ريزا سبور بهدفين مقابل هدف على ملعب ريزا سبور، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري التركي.

كونيا سبور تقدم مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق زيمار بيتيكي.

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أصحاب الأرض انتفضوا، وأدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة الـ42 عن طريق يانيك بولاسي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

في الشوط الثاني، أضاف جويل بوهيانابلو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ77 لـ ريزا سبور.

أحمد حسن "كوكا" شارك بديلا في الدقيقة الـ76 بدلا من أوجولكان أولجان، لكنه لم يستطع إدراك الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة الـ96 أشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية للاعبي كونيا سبور من نصيب عمار رحمانوفيتش بعد طرد أول كان لـ أميلتون في الدقيقة الـ69، لينتهي اللقاء بفوز ريزا سبور بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد ريزا سبور إلى 29 نقطة في المركز الـ18، فيما تجمد رصيد كونيا سبور عند 58 نقطة في المركز الثاني.

وأصبحت وصافة كونيا سبور للدوري التركي مهددة إذا فاز فنربهتشه بالدربي غدا أمام جالاتاسراي، إذ سينقضوا وقتها على المركز الثاني بدلا من كونيا سبور.

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