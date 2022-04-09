استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سامي الشيشيني.. بيبو والمعلم والعميد

السبت، 09 أبريل 2022 - 15:08

كتب : حامد وجدي

استفتاء الأفضل في مصر - سامي الشيشيني

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم صلاح.. أبو تريكة وشيكابالا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات وائل رياض.. ثابت البطل ضمن الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هاني رمزي.. الغزال والعميد والمعلم استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمدي نوح.. طه إسماعيل وعلي أبو جريشة

وجاءت اختيارات سامي الشيشيني لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق كالتالي:

1 - محمد صلاح

2 – محمود الخطيب

3 - حسن شحاتة

4 - حسام حسن

5 - عصام الحضري

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

الأفضل في تاريخ مصر سامي الشيشيني
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم صلاح.. أبو تريكة وشيكابالا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات وائل رياض.. ثابت البطل ضمن الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هاني رمزي.. الغزال والعميد والمعلم استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمدي نوح.. طه إسماعيل وعلي أبو جريشة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات خالد الغندور.. ظهور 4 أجيال استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد حمص.. عبد ربه في المركز الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات ماهر همام.. الحضري فقط من جيل الألفية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون ضد تشيلسي.. أرسنال أمام برايتون 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال – ساكا ولاكازيت يقودان المدفعجية ضد برايتون 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي – ثلاثي هجومي من توخيل أمام ساوثامبتون 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التوفيز يحقق نبوءة فرديناند.. إيفرتون يسقط مانشستر يونايتد المستسلم 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سامي الشيشيني.. بيبو والمعلم والعميد 50 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
ليكيب: بسبب الخروج من دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان يدرس تعيين طبيب نفسي للفريق ساعة | الدوري الفرنسي
مؤتمر تشافي: بوسكيتس هو الأفضل في آخر 15 عاما.. وسأتحدث عن ديمبيلي منذ شهر نوفمبر ساعة | الدوري الإسباني
ألفيش: لو كنت مسؤولا سأضم مبابي وليس هالاند.. لا يوجد أحد أفضل منه حاليا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي