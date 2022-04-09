استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سامي الشيشيني.. بيبو والمعلم والعميد

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وجاءت اختيارات سامي الشيشيني لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق كالتالي:

1 - محمد صلاح

2 – محمود الخطيب

3 - حسن شحاتة

4 - حسام حسن

5 - عصام الحضري

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.