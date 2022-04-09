ليكيب: بسبب الخروج من دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان يدرس تعيين طبيب نفسي للفريق

السبت، 09 أبريل 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

ريال مدريد - باريس سان جيرمان - كريم بنزيمة

كشفت صحية ليكيب الفرنسية عن نية إدارة باريس سان جيرمان جلب طبيب نفسي إلى طاقم التدريب في الفريق بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

النادي كان قد استأجر بالفعل طبيبا نفسيا بالفعل لفريق السيدات تحت 19 عاما خلال شهر فبراير الماضي بسبب الهزائم الأوروبية التي تعرضن لها.

وفقا لـ ليكيب فإن الإدارة ترى بأن الخروج أمام مانشستر يونايتد وبرشلونة في السنوات السابقة بنفس سيناريو هزيمة ريال مدريد هذا الموسم يدل على ضعف في الشخصية ونفسية اللاعبين، لذلك فإنها قد اتخذت القرار هذا الموسم بجلب الطبيب.

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إدارة النادي قد بدأت بالفعل في مقابلة بعض الأطباء النفسيين من أجل الوقوف على أنسبهم لضمه إلى طاقم التدريب للعمل على تقوية أذهان اللاعبين.

باريس سان جيرمان كان قد أقصي من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في دور الـ 16 بعد أن حقق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل قبل أن يتلقى الهزيمة في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد تلقاها جميعا خلال الشوط الثاني.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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