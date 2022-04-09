مؤتمر تشافي: بوسكيتس هو الأفضل في آخر 15 عاما.. وسأتحدث عن ديمبيلي منذ شهر نوفمبر

السبت، 09 أبريل 2022 - 14:11

كتب : FilGoal

تشافي وجوردي ألبا

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن حالة اللاعبين المصابين في الفريق بما فيهم جيرارد بيكيه الذي تعرض استبدل خلال مواجهة فرانكفورت.

ويلتقي برشلونة مع ليفانتي غدا الأحد على ملعب الأخير في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: "هم يخاطرون بحياتهم ووقد تكون تلك هي الفرصة الوحيدة لهم، لقد فازوا في ملعب واندا ميتروبوليتانو وفي المباراة الماضية أمام فياريال، بالنسبة لنا ستكون المباراة مثل النهائي وتشكل خطورة شأنها شأن باقي المباريات، لم نلعب بشكل جيد خلال رحلاتنا الأخيرة لذلك سيكون اختبارا جيد".

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واستمر "تشافي ليس لديه أي إصابة ولكنه شعر بعد الراحة لمدة شهرين وهو يبذل جهدا كبيرا، سيغيب عن مباراة الغد، هو يريد أن يدفع نفسه ولكن سنرى ما سيحدث يوم الخميس المقبل".

وتابع "يمكنني أن أتحدث عن ديمبيلي منذ شهر نوفمبر حتى الآن هناك عدد قليل من اللاعبين في مستواه، إنه محترف ويعتني بنفسه ومحبوب داخل الفريق، ليس لدي أي شكوى ضده بالعكس هو يعمل في الدفاع ويستعيد الكرات".

وأردف "ديباي وديست قريبان جدا من العودة وسنحاول لحاقهمنا بمباراة فرانكفورت ولكن لا نريد أن تنتكس إصاباتهم، هم يتدربون بشكل منفصل وستخبرنا بالأحاسيس بإمكانية مشاركتهم".

وأضاف "ألفيش يفضل مبابي على هالاند؟ سنرى، الوضع الاقتصادي معقد انا أسامح داني إنه ظاهرة ولكن أحيانا تشكو من عدم وجود عناوين رئيسية لك، هو قائد بالنسبة لنا ولكن الوضع الاقتصادي ليس سهلا على الإطلاق".

وكان ألفيش قد قال بأنه لو كان الأمر بيده لاختار ضم كيليان مبابي عن إيرلنج هالاند لأنه يرى أن اللاعب الفرنسي أكثر تكاملا.

وأكمل "بالنسبة لي مع الاحترام بكاسيميرو فإن بوسكيتس أفضل محور دفاعي بمسافة بعيدة عن أي أحد خلال الـ 10 أو 15 عاما الماضية، كل ما يفعله في الهجوم والدفاع استثنائي وقد كان من أكثر الناس عرضة للهجوم والعثور على بديل له لن يكون سهلا".

وأتم "سنرى ما يمكننا فعله في السوق، أداما تراوري قدم أداء رائع أمام فرانكفورت كان قادرا على القيام بالفارق وقام بعمله وهو مهم بالنسبة لنا".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدور ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

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