ألفيش: لو كنت مسؤولا سأضم مبابي وليس هالاند.. لا يوجد أحد أفضل منه حاليا

قال داني ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة إنه لو كان مسؤولا لن ينفق الكثير من الأموال على ضم إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بل سيفعل كل شيء لجلب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وتحدث ألفيش لصحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين قائلا: "لن أذهب لكل ما لدي وأنفق الكثير من الأموال على ضم هالاند".

وأكمل "بالنسبة لمبابي نعم فسأنفق، وإن كنت مديرا رياضيا فسوف أفكر فيه أولا، أعتقد أنه متكامل في كل شيء".

وتابع اللاعب البرازيلي حديثه "إن كنت ستنفق الكثير من الأموال فيجب أن يكون على الأفضل وإن كان الأمر يعود لي فسأضم مبابي".

وواصل "هو الأفضل حاليا وبالنسبة لطريقة برشلونة وفي اللحظة الحالية في كرة القدم لا يوجد أحد أفضل منه".

وربطت التقارير الصحفية مبابي بالانتقال إلى برشلونة في وقت سابق بعدما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي لم يغلق الباب أمما برشلونة وسيستمع لهم ويركز على جودة المشروع الرياضي.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.