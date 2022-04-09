كرة طائرة – المحترف البرازيلي يصل مصر لدعم الاتحاد أمام الزمالك في نهائي الدوري
السبت، 09 أبريل 2022 - 11:46
كتب : هاني العوضي
وصل إلى مصر صباح اليوم السبت البرازيلي تياجو جاتيبونى لدعم صفوف فريق الكرة الطائرة بالاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك.
ويواجه الاتحاد منافسه الزمالك في نهائي بطولة الدوري من سلسلة من ثلاث مباريات على أن يتوج باللقب من ينتصر في مواجهتين.
و يُعد البرازيلي تياجو أحد اللاعبين المميزين بمركز ( 4 ) " ضارب" وهو من مواليد 1989 و طوله 203 سم و قدم مستويات مميزة مع منتخب بلاده و الأندية التي شارك معها قبل انضمامه مؤخرا لزعيم الثغر.
وتقام المباراة الأولى بين الزمالك والاتحاد في الـ16 من شهر أبريل الجاري.
أما المباراة الثانية فستكون في اليوم التالي.
وحال فوز كل فريق في مباراة ستقام مواجهة فاصلة في الـ18 من الشهر الجاري.
وتقام المباريات في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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