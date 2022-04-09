وفاة أحمد حسن لاعب المصري والترسانة السابق

أعلن نادي الترسانة في بيان رسمي عن وفاة لاعبه السابق أحمد حسن عتوقة والذي لعب في صفوف النادي خلال نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة.

وكان أحمد حسن يعمل مدربا لفريق الترسانة مواليد 2005 قبل وفاته.

وسبق للاعب الراحل أن لعب بقيمص كل من الاتحاد السكندري كما لعب في صفوقف المصري خلال موسم 2004/2005.

ونعى كل من مجلسي إدارة المصري والترسانة اللاعب الراحل سائلين من الله أن يلهم زويه الصبر والسلوان.