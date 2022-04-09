وفاة أحمد حسن لاعب المصري والترسانة السابق

السبت، 09 أبريل 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

أعلن نادي الترسانة في بيان رسمي عن وفاة لاعبه السابق أحمد حسن عتوقة والذي لعب في صفوف النادي خلال نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة.

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وكان أحمد حسن يعمل مدربا لفريق الترسانة مواليد 2005 قبل وفاته.

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وسبق للاعب الراحل أن لعب بقيمص كل من الاتحاد السكندري كما لعب في صفوقف المصري خلال موسم 2004/2005.

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ونعى كل من مجلسي إدارة المصري والترسانة اللاعب الراحل سائلين من الله أن يلهم زويه الصبر والسلوان.

أحمد حسن المصري الترسانة
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