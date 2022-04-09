استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم صلاح.. أبو تريكة وشيكابالا

السبت، 09 أبريل 2022 - 10:59

كتب : نادر عيد

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - إبراهيم صلاح

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وجاءت اختيارات إبراهيم صلاح كالتالي:

1 – محمد صلاح

2 – حسام حسن

3 – محمد أبو تريكة

4 – شيكابالا

5 – عصام الحضري

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

الأفضل في تاريخ مصر إبراهيم صلاح
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