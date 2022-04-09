كرة سلة – قناتان تعلنان إذاعة مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" والزمالك إذاعة مباريات الفريق الأبيض في بطولة إفريقيا لكرة السلة "Bal".

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 9 إلى 19 أبريل.

ويبدأ الزمالك مشواره في البطولة اليوم بمواجهة كوبرا سبورت السوداني مساء اليوم في الثامنة مساء.

لكن لم تعلن "أون تايم سبورتس" عن أي قناة من الثلاثة التي سوف تذيع المباراة اليوم.

انتظروا.. مباريات بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL تحت رعاية ال (NBA) في الفترة من 9 إلي 19 إبريل 2022 حصريا على شاشة #ONTime_Sports pic.twitter.com/hoDwBnmzhz — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2022

وفي الـ12 من الشهر الجاري سيلتقي الزمالك مع كيب تاون الجنوب إفريقي.

ثم يواجه بترو أتليتكو الأنجولي في الـ15 من أبريل.

⚪🔴 انتظروا مباريات نادي الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة السلة "BAL" تحت رعاية NBA على شاشة قناة الزمالك 📺 من 9 إلى 19 أبريل الجاري pic.twitter.com/w6ZBXZlzbc — Zamalek TV - قناة الزمالك (@ZamalekScTV) April 7, 2022

وفي الـ16 من أبريل سيواجه منافسه إسبوار فاوكاش من الكونغو الديمقراطية.

وبعد ذلك بيومين يختتم الزمالك مشواره بملاقاة فاب ياوندي الكاميروني.