كرة سلة – قناتان تعلنان إذاعة مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا

السبت، 09 أبريل 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" والزمالك إذاعة مباريات الفريق الأبيض في بطولة إفريقيا لكرة السلة "Bal".

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 9 إلى 19 أبريل.

ويبدأ الزمالك مشواره في البطولة اليوم بمواجهة كوبرا سبورت السوداني مساء اليوم في الثامنة مساء.

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لكن لم تعلن "أون تايم سبورتس" عن أي قناة من الثلاثة التي سوف تذيع المباراة اليوم.

وفي الـ12 من الشهر الجاري سيلتقي الزمالك مع كيب تاون الجنوب إفريقي.

ثم يواجه بترو أتليتكو الأنجولي في الـ15 من أبريل.

وفي الـ16 من أبريل سيواجه منافسه إسبوار فاوكاش من الكونغو الديمقراطية.

وبعد ذلك بيومين يختتم الزمالك مشواره بملاقاة فاب ياوندي الكاميروني.

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