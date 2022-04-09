مواعيد مباريات اليوم السبت 9-4-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك يونايتد وريال مدريد

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز بثلاثة مباريات نارية.

ويلعب بيراميدز مع غزل المحلة في تمام الساعة 9:30 مساء (أون تايم سبورتس 3).

وفي نفس التوقيت يلتقي الأهلي مع المصري على ملعب برج العرب (أون تايم سبورتس).

ويحل الزمالك ضيفا على مصر للمقاصة في التوقيت ذاته (أون تايم سبورتس 2).

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال مع برايتون في تمام الساعة 4:00 مساء (Bein sports premium 2).

وفي نفس التوقيت يلعب تشيلسي مع برايتون عبر (Bein sports premium 1).

وفي إسبانيا يلعب ريال مدريد مع خيتافي في تمام الساعة 9:00 مساء (bein sports premium1).

وفي تمام الثامنة مساء سيواجه فريق كرة السلة بالزمالك منافسه كوبرا سبورت في بطولة إفريقيا للأندية "Bal".

وستذاع المباراة عبر قناة الزمالك.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا