إدانة لاعب ساسولو بتهريب أسلحة في أوروجواي

السبت، 09 أبريل 2022 - 01:18

كتب : FilGoal

نيكولاس سكياباكاسي

يقضي الأوروجوياني نيكولاس سكياباكاسي لاعب بارما وساسولو وأتليتكو مدريد السابق 6 أشهر قيد الإقامة الجبرية في بلاده بقرار من السلطات بسبب حيازة سلاح.

وألقي القبض على اللاعب الأوروجوياني منذ شهرين ونصف أثناء التوجه لمشاهدة مباراة السوبر كلاسيكو بين بنيارول وناسيونال في يناير الماضي.

واعتبرت السلطات اللاعب "مسؤولا جنائيا عن الجرائم المتكررة للاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة".

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وسيتدرب اللاعب مع فريق إل تانكي سيسلي دي مونتيفيديو في أوروجواي وهو أحد أندية الهواة ولا يشارك في أي دوري للمحترفين.

وبعد تلك الفترة سيتوجب على سكياباكاسي الانتقال لمركز الشرطة بشكل أسبوعي لمدة 6 أشهر لقضاء خدمة للمجتمع.

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وعندما سئل عن هوية صاحب السلاح قال إنه لأحد مشجعي "بارا برافا" (مجموعة أولتراس) من بينارول.

وبحسب تحقيق المدعي العام "في مناسبات متكررة" حصل "اللاعب على أسلحة نارية وذخيرة دون إذن مناسب".

سكياباكاسي (23 عاما) بدأ مسيرته بقميص ريفر بليت الأوروجوياني وبعمر 15 عاما انتقل لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني وأعير منه لرايو ماهاخوندا وبارما وفامليساو.

وفي 2020 انضم لصفوف ساسولو الإيطالي الذي أعاره في 2021 إلى بنيارول الأوروجوياني، ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2023.

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