جنون الدقائق الأخيرة.. إشبيلية يضرب غرناطة برباعية وينقض على الوصافة مؤقتا

تغلب إشبيلية على ضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

البداية أتت بهدف التقدم لغرناطة من داروين ماتشيس في الدقيقة 23 بتمريرة حاسمة من لويس سواريز.

وتعادل إشبيلية في الدقيقة 32 برأسية من دييجو كارلوس، بعد عرضية من خيسوس نافاس.

وفي الدقيقة 66 تقدم الفريق الأندلسي للمرة الأولى بتوقيع لوكاس أوكامبوس، بعد تمريرة من خيسوس كورونا.

وكاد إشبيلية أن يحسم المواجهة في الدقيقة 76 بهدف رافا مير، ولكن تم إلغاؤه بعد أن أثبتت تقنية الفيديو وجود مخالفة في تحضير الهدف.

اشتعل جنون المباراة في الدقيقة 88، بتعادل غرناطة عن طريق فيكتور دياز بالرأس من ركنية أرسلها إليه لويس ميلا.

ولم يتأخر رد إشبيلية، حيث أرسل إيفان راكيتيتش تمريرة إلى رافا مير الذي سجل ثالث الأهداف بصورة شرعية هذه المرة في الدقيقة 93.

وأسدل بابو جوميز الستار في الدقيقة 99 بكرة أسكنها المرمى الخالي، بعد أن راوغ أوليفر توريس حارس الخصم لويس ماكسيميانو وأهداها إليه.

بذلك يرفع إشبيلية رصيده إلى 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الثالث الذي سيلعب الأحد أمام ليفانتي وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 3 نقاط عن مناطق الهبوط.