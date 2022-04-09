كرة يد - أبطال لأول مرة.. سبورتنج يتوج بـ كأس مصر بالفوز على الزمالك

توج نادي سبورتنج بطلا لكأس مصر لكرة اليد لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك.

وفاز سبورتنج على الزمالك بنتيجة 33-30 على صالة نادي المقاولون العرب في نهائي كأس مصر لكرة اليد.

البطولة هي الأولى لـ سبورتنج في تاريخه لبطولات كأس مصر، وليتجمد رصيد الزمالك عند 16 لقبا كأكثر الأندية تحقيقا للبطولة، لكن في غياب اللقب للموسم السادس على التوالي.

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سبورتنج يفوز على الزمالك ويتوج بطلاً لكاس مصر في كرة اليد pic.twitter.com/pOqubyPpZz — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2022

سبورتنج كان قد أقصى النادي الأهلي من ربع نهائي البطولة، قبل أن يهزم هيليوبليس في نصف النهائي.

في المقابل، تعد الهزيمة هي الأولى لـ الزمالك هذا الموسم بعد التتويج ببطولة الدوري بسجل كامل من الانتصارات وتعادل واحد مع سبورتنج.

وشهدت المباراة تألق كبير من أحمد وليد حارس سبورتنج الذي تصدى لرميات لاعبي الزمالك، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

شوط المباراة الأول انتهى بتفوق سبورتنج بنتيجة 16-12 وبفارق 4 أهداف، قبل أن يعود الزمالك في الشوط الثاني ويسير في اللقاء هدف بهدف مع سبورتنج، لكن ذلك لم يكن كافيا ليذهب اللقب للفريق السكندري.

الزمالك فشل أيضا في تحقيق الثنائية المحلية لأول مرة منذ عام 2016، ليكتفي بلقب الدوري المصري فقط، وللموسم الرابع على التوالي.