جوارديولا ضد كلوب.. للنجاح وجوه كثيرة

ساعات تفصلنا عن أم المعارك في إنجلترا بين مانشستر سيتي وليفربول. مباراة قد تحدد هوية البطل، إذ يصطدم طرفا النزاع والفارق بينهما لا يتجاوز نقطة وحيدة.

تحمل هذه المباراة عادة صعوبة كبرى في التكهن بسيرها وبالتالي نتيجتها، فالتقارب الكبير على مستوى القوة الجماعية، والتوافق في الهوية الهجومية، والاختلاف في طريقة فرضها على أرض الملعب، كلها عناصر تصعب هذه المهمة، وتترك إجابة منطقية واحدة على السؤال عن الخصم الأصعب لكل منهما، فهو الآخر.

وجهي العملة

يأتي الناديان من بعدين مختلفين 100%.. ليفربول هو العريق التائه المثقل بديون سابقة وسنوات طويلة قضاها بعيدا عن منصات التتويج الأهم، أما مانشستر سيتي فهو يعيش حقبة مشروعه حديث التأسيس مقارنة بأقرانه من الكبار، لم يكتب لنفسه تاريخا مجيدا في الماضي، بل يكتبه الآن.

كل من الناديين يحمل إرثا مختلفا تماما عن الآخر، وأعباء مختلفة وإمكانيات متباينة أيضا، بين مانشستر سيتي الذي يملك ميزانية مفتوحة، وليفربول الذي عمل سنوات للتخلص من الديون وسارت إدارته بسياسات واضحة فيما يخص البيع والشراء وسقف الرواتب للوصول إلى الوضع الاقتصادي المميز حاليا للنادي.

بدأت هذه المعركة قبل أن تطأ قدمي بيب جوارديولا أراضي إنجلترا، حين تسلم يورجن كلوب قيادة ليفربول في نوفمبر 2015 خلفا لبرندان رودجرز بعد تجربة متقلبة الأجواء، وبقائمة مزرية إن وضعت في مقارنة عادلة مع القائمة الحالية.

بالطبع لم تسر الأمور على ما يرام، ودخل الرجل في سلسلة تعادلات شهيرة وأنهى الموسم في المركز الثامن، وبلغ نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره أمام إشبيلية، ولكن ذلك الموسم لم يكن المعيار من الأساس، بل المشروع..

على الناحية الأخرى وصل جوارديولا في صيف 2016، وبدأ يرسي دعائم أسلوبه الغريب على إنجلترا، وسط أجواء مليئة بالـ"أهلا بك في دوري لا يوجد فيه غرناطة".

حالة التربص الي واجهها الإسباني من الإعلام الإنجليزي وصلت إلى سؤاله عن "هل حان الوقت لتغيير أفكارك" عقب أول هزيمة وتعادل، الذان تلا 6 انتصارات متتالية في مستهل الطريق..

النتيجة؟ 73 نقطة و72 نقطة في المركزين الأول والثاني لموسم 2021-2022، ولكل منهما 8 مباريات بينهما المواجهة المباشرة المرتقبة.

الطريق

موسم جوارديولا الأول لم يصل إلى أي نتيجة جيدة، إذ أنهى الموسم في المركز الثالث، وكان هذا غريبا للغاية، ليس فقط بالنظر لإمكانيات الفريق وحجم إنفاقه، بل لأن بيب خسر الدوري للمرة الثانية في مسيرته آنذاك، بعد 6 ألقاب في 7 مواسم بين إسبانيا وإنجلترا.

هنا ازدادت نغمة "اختلاف الدوري الإنجليزي" عمن سواه، وواصلت ملاحقته أينما ذهب، خصوصا مع الإخفاق الأول في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو، البطولة التي لم تدخل خزائن سيتي أبدا، والتي وضعت كهدف معلق على كتفيه منذ اللحظة الأولى وحتى اليوم.

على الجانب الآخر، أدرك ليفربول المركز الرابع بصعوبة ليعود إلى دوري أبطال أوروبا، وهنا أخذت تجربته المنحنى التصاعدي الأهم..

في الموسم التالي (2017-2018) تمكن كلوب من إقصاء جوارديولا في ربع النهائي، ووصل إلى النهائي الشهير الذي خسره أمام ريال مدريد. على الجانب الآخر كان الفارق بين سيتي وليفربول في الدوري 25 نقطة كاملة، لأن "الدوري المختلف عن الجميع" حسمه جوارديولا بـ100 نقطة هذه المرة، محققا حصيلته الأعلى في مسيرته كمدرب، والرقم القياسي في البريميرليج بطبيعة الحال.

🎤 6 de la mañana, después de perder una final, #Klopp canto con sus amigos @dietotenhosen “We saw the European Cup, Madrid had all the f***ing luck, we swear we’ll keep on being cool, we’ll bring it back to Liverpool!”

Y cumplió, nos llevó a ganar la Copa de Europa en Madrid pic.twitter.com/KZXZtThKbf