كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الأولى.. كسر وبرغوت وحفلة لم تكتمل

33 هدفا و3 بطاقات حمراء في 16 مباراة من الجولة الأولى لـ كوبا ليبرتادوريس 2022.

أرقام قياسية وأهداف رائعة وجماهير لا تتوقف عن التشجيع في أبرز لقطات الجولة الأولى من البطولة الأعرق في أمريكا الجنوبية.

FilGoal.com يصحبكم سريعا في رحلة لأبرز أحداث الجولة الأولى من كوبا ليبرتادوريس 2022.

لنتعرف سريعا على نتائج الجولة الأولى:

✍️🏆 ¡Culminó la Fecha 1 de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores y estos fueron todos los resultados!#GloriaEterna pic.twitter.com/G97JuscJ7r — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 8, 2022

وإليكم ترتيب المجموعة الثمانية:

وإليكم أبرز ما حدث في الجولة الأولى:

"البرغوت"

افتتح لويس رودريجيز أهداف دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس عندما سجل لصالح كولون الأرجنتيني في شباك بنيارول الأوروجوياني.

يُطلق على لويس رودريجيز لقب "البرغوت" ليس تيمنا بميسى فهو يكبر نجم باريس سان جيرمان بـ 3 سنوات، بل لقصر قامته ومهارته العالية.

لم يحظ البرغوت في مسيرته باللعب في أوروبا مثلما فعل ميسي، فارتدى قمصان أتليتكو توكومان ونيويلز أولد بويز وكولون، ويلعب فقط للمرة الثالثة في كوبا ليبرتادوريس

مجموعة معكوسة

قبل بداية دور المجموعات، يظهر في المجموعة الخامسة كل من بوكا جونيورز الأرجنتيني وكورينثيانز البرازيلي، لذا فهما المرشحان الأبرز للتأهل.

إلا أن بوكا جونيورز خسر من ديبورتيفو كالي الكولومبي بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة سقط كورينثيانز أمام أوليز ريدي البوليفي.

فماذا سيحدث في الجولة المقبلة؟

رقم صامد مُحطم

بعد 30 عاما ظل فيها رقم الأسطورة البرازيلية زيكو ونجم فلامنجو صامدا كأفضل هداف في تاريخ النادي في كوبا ليبرتادوريس برصيد 16 هدفا.

تحطم الرقم على يد جابريل باربوسا الموسم الماضي والذي وصل لـ 22 هدفا خلال 3 مواسم مع النادي.

وتعادل معه برونو هنريكي بفضل هدفه في سبورتنج كريستال البيروفي برصيد 16 هدفا.

أرقام قياسية

بالميراس استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز خارج أرضه على ديبورتيفو تشيرا الفنزويلي 4-0.

بالميراس حامل لقب آخر نسختين من البطولة واصل تعزيز أرقامه القياسية في النسخة الحالية من كوبا ليبرتادوريس على مستوى الأندية البرازيلية.

الأكثر خوضا للمباريات: 211 مباراة

الأكثر تهديفيا: 396 هدفا

الأكثر تسجيلا للأهداف على ملعبه: 233 هدفا

الأكثر تسجيلا للأهداف خارج ملعبه:160 هدفا

الأكثر تحقيقا للفوز: 118 فوزا

100 فوز حققه بالميراس في البطولة من 118 أمام فرق أجنبية في البطولة.

تشجيع لا ينتهي

مشجعة عجوز حضرت لمؤازرة فريقها تاييرس كوردوبا الأرجنتيني في مواجهة أونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي في كوبا ليبرتادوريس

كسر

تعرض الباراجوياني روبرت روخاس ظهير أيمن ريفر بليت الأرجنتيني لكسر في الساق، وسيتم إجراء عملية جراحية في الأيام المقبلة.

وتدخل ألداير رودريجيز بعنف على المدافع في الدقائق الأخيرة متسببا في إصابة قوية للاعب قد تنهي موسمه، لكن هذا لم يمنع مارسيلو جايادرو من بداية موسمه الثامن في كوبا ليبرتادوريس على التوالي إلا بالفوز بهدف دون رد.

حفلة لا تكتمل

ظهر فورتاليزا لأول مرة في تاريخه بكوبا ليبرتادوريس وأقامت جماهيره احتفالية كبيرة قبل بداية اللقاء أمام كولو كولو التشيلي.

الفريق البرازيلي توج بلقب الدرجة الثانية في البرازيل في 2018 وبعد 4 مواسم يواجه كبرى الفرق الأوروبية.

O MEGA MOSAICO PERMANENTE DA TORCIDA QUE FAZ A #FestaMaisBonitaDoFutebolBrasileiro pic.twitter.com/lKLedKUDDr — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 7, 2022

الفريق التشيلي استغل الأمر وانتصر بنتيجة 2-1 وحقق الفوز الأول له في البرازيل منذ 13 عاما.

💪⚪⚫ ¡Qué noche de Copa, @ColoColo! El Cacique volvió a ganar en Brasil por CONMEBOL #Libertadores tras 13 años. pic.twitter.com/A9szPQYJ7K — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 8, 2022

خسارة قاسية

تعرض فيليز سارسفيلد الأرجنتيني لخسارة كبيرة في دور المجموعات أمام أستوديانتيس الأرجنتيني بنتيجة 4-1.

لتصبح ثالث أكبر خسارة له في كوبا ليبرتادوريس بتاريخه، بعد الخسارة مرتين بنتيجة 4-0 منها خسارة ضد بوكا جونيورز.

أتليتكو مينيرو

لم يخسر أتليتكو مينيرو البرازيلي في آخر 14 مباراة في كوبا ليبرتادوريس، فتعادل في 5 مباريات وفاز في 9.

الفريق يضم هالك ودييجو جودين وكينو وناتشو فيرنانديز وإدواردو فارجاس وماتياس زارتشو وبقيادة الأرجنتيني أنطونيو محمد.

لم يخسر في النسخة الماضية وودع أمام بالميراس من نصف النهائي، فهل يحقق اللقب الموسم الحالي؟