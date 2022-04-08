في الجول يكشف أسباب غياب رباعي الزمالك عن مواجهة مصر للمقاصة

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 23:00

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك - الوداد

يغيب الرباعي أحمد فتوح ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري وعبد الله جمعة من قائمة الزمالك عن مواجهة مصر للمقاصة في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب رباعي الزمالك عن مواجهة مصر للمقاصة وهي كالتالي:

أحمد فتوح: الإصابة بشد في الخليفة

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محمد أوناجم: استبعاد فني

سيف الدين الجزيري: كدمة في الكاحل والتي غاب بسببها عن مباراة بيراميدز

عبد الله جمعة: ألم في الركبة نتيجة كدمة في مباراة بيراميدز وخضع لجلسات علاجية أمس واليوم.

ويغيب أيضا محمود حمدي "الونش" بعدما تعرض للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة لحصوله على إنذارين.

بينما عاد أحمد سيد "زيزو" بعد غيابه أمام بيراميدز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب البطولة مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر.

وتنطلق المباراة الساعة 9:30 مساء السبت وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

أحمد فتوح عبد الله جمعة سيف الدين الجزيري محمد أوناجم الزمالك في الدوري
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