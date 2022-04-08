النحس يصيب مرموش ورفاقه.. بوروسيا دورتموند يهزم شتوتجارت بهدفين

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 22:35

كتب : FilGoal

شتوتجارت × بوروسيا دورتموند

تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه شتوتجارت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الألماني.

سجل الهدفين جوليان براندت في الدقيقتين 12 و71.

بذلك يرفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي سيلعب غدا، بينما يحتل شتوتجارت المركز الخامس عشر بـ27 نقطة، مهددا بالتراجع إلى مناطق الهبوط.

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بداية من نار

بدأت المباراة بإصابة جيوفاني رينا جناح دورتموند في الدقيقة الأولى، حيث غادر الملعب باكيا، ليأتي جوليان براندت في الدقيقة السادسة بدلا منه.

وحاول رافاييل جيريرو في الدقيقة التاسعة ولكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر، بينما تمكن البديل براندت من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة حاسمة من إرلينج هالاند وضعته أمام المرمى الخالي.

في البداية رفع الحكم المساعد رايته معلنا وجود حالة تسلل، ولكن تقنية الفيديو أقرت احتساب الهدف في الدقيقة 15.

التعادل يضيع من مرموش

في الدقيقة 23 تلقى مرموش الفرصة الأخطر بتمريرة وصلته داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، ولكن علت تسديدته العارضة.

وفي الدقيقة 30 حاول مرموش مجددا بانطلاقة من اليمين وتسديدة أخرى مرت فوق العارضة.

على الجانب الآخر أصيب محمود داهود لاعب وسط دورتموند، ليأتي أكسيل فيتسل بدلا منه في الدقيقة 36.

انتهت اللعبة

حاول عمر مرموش مرة أخرى حيث انفرد وراوغ الحارس ولكن ضاعت الكرة بتسديدة في قدم المدافع في الدقيقة 49، ولكن في النهاية ألغت الراية اللعبة بأكملها بداعي التسلل.

المحاولة التالية أتت من تياجو توماس فوق عارضة دورتموند في الدقيقة 60، بينما أتى الرد من ماركو رويس في الدقيقة 60 بكرة مرت بجوار القائم.

الفرصة الأخطر في الشوط الثاني كانت من نصيب شتوتجارت بتسديدة باسكال ستينزل في العارضة في الدقيقة 62.

وأخيرا أتى الهدف الثاني في الدقيقة 71 من بوروسيا دورتموند بواسطة جوليان براندت بتسديدة قوية على يسار الحارس.

وغادر عمر مرموش الملعب في الدقيقة 80 حيث حل إريك تومي بدلا منه، فيما سدد بورنا سوزا في العارضة في الدقيقة 90 لتستمر معاناة شتوتجارت مع سوء الحظ.

وأخيرا في الدقيقة 95 سجل إرلينج هالاند الهدف الثالث ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

بذلك يرفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي سيلعب غدا، بينما يحتل شتوتجارت المركز الخامس عشر بـ27 نقطة، مهددا بالتراجع إلى مناطق الهبوط.

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