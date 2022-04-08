للمرة الثانية.. مرموش أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني عن شهر مارس

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

توج عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني عن شهر مارس.

وتفوق مرموش جناح شتوتجارت الألماني على كل من: يسبر ليندستورم لاعب إينتراخت فرانكفورت (22 عاما) وأمين عدلي لاعب باير ليفركوزن (21 عاما).

وشارك مرموش مع شتوتجارت خلال شهر مارس في 3 مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفا آخر.

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يذكر أن مرموش حصد الجائزة في شهر سبتمبر الماضي.

وينافس أيضا مرموش على جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الألماني رفقة روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ، وأنجيلينو ظهير أيسر لايبزج وكريستوفير نكونكو مهاجم لايزبج.

وينافس على الجائزة أيضا بورنا سوسا وساسا كالادزيتش زميلا مرموش في شتوتجارت.

تألق عمر مع شتوتجارت مؤخرا جذب اهتمام بعض الفرق الإنجليزية، إذ يراقب أرسنال وتوتنام الإنجليزيين جناح منتخب مصر حاليا من أجل ضمه.

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الخميس في تقرير لها فإن مرموش جذب اهتمام قطبي لندن ويراقبان تطوره خلال الفترة الجارية لاحتمالية ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس فولفسبورج العروض المقدمة للتخلي عن خدمات عمر مرموش، بداية الموسم المقبل.

وتبلغ القيمة السوقية للجناح الشاب صاحب الـ23 عامًا، 4.5 مليون يورو وفقًا لـ"ترانسفير ماركت".

ويقدم مرموش مستوى طيب رفقة شتوتجارت المعار إليه من فولفسبورج، حيث سجل 3 أهداف خلال 17 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وخاض عمر مرموش على المستوى الدولي 11 مباراة، سجل هدف وحيد بقميص المنتخب المصري في شباك المنتخب الليبي وصنع آخر.

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