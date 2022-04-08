انتهت نهائي كأس مصر لكرة اليد – الزمالك (30)-(33) سبورتنج.. الكأس في الإسكندرية

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وسبورتنج، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد.

لمتابعة نتيجة المباراة مباشرة من هنا

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نهاية المباراة بفوز سبورتنج على الزمالك بنتيجة 33-30

ق. 28 - 32-29 لـ سبورتنج.

ق. 23 يحيى الدرع يسجل. 30-25 لـ سبورتنج وإيقاف دقيقتين لـ محمد ياسين.

وقت مستقطع جديد. 28-23 لـ سبورتنج.

ق. 20 عمر محي يسجل لسبورتنج من الدائرة. 28-23 لـ سبورتنج.

ق. 17 أحمد وليد يتألق ويتصدى لرمية جزائية من يحيى الدرع.

وقت مستقطع. النتيجة الآن: 26-21 لـ سبورتنج.

ق. 15 عمر محي يسجل رمية جزائية. 26-21 لـ سبورتنج.

ق. 13 رمية جزائية لـ أحمد مؤمن صفا وإيقاف دقيقتين لـ لاعب سبورتنج.

ق. 12 أحمد وليد يتألق مجددا ويتصدى لرمية أكرم يسري.

ق. 10 أحمد مؤمن صفا يسجل ببراعة. 22-18 لـ سبورتنج.

ق. 9 عفروتو يسجل بشكل رائع. 22-17 لـ سبورتنج.

ق. 6 - 20-16 لـ سبورتنج.

ق. 5 أحمد الأحمر يهدر رمية جزائية. 19-14 لـ سبورتنج.

ق. 4 - 18-14 لـ سبورتنج.

ق. 1 سبورتنج يسجل من مرتدة سريعة. 17-12 لـ سبورتنج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 29 - 16-12 لـ سبورتنج.

ق. 26 - 14-11 لـ سبورتنج

ق. 24 سبورتنج يتقدم 13-11

ق. 15 أحمد وليد حارس سبورتنج يتألق ويتصدى لتصويبة الأحمر.

ق. 13 وقت مستقطع للزمالك. 9-6 لـ سبورتنج

ق. 12 يحيى الدرع يسجل صارووخ. 8-6 لسبورتنج

ق. 12 سبورتنج يسجل. 8-5 لـ سبورتنج.

ق. 10 عفروتو يسجل لسبورتنج وأكرم يسري يرد للزمالك. 6-5 لسبورتنج

ق. 9 محمد طارف يسجل للزمالك من صناعة سيف الدرع. 5-4 لسبورتنج

ق. 9 عفروتو يسجل الخامس. 5-3 لسبورتنج

ق. 7 أكرم يسري يسجل. 4-3 لسبورتنج

ق. 5 يحيى الدرع يسجل التعادل للزمالك. 2-2

ق. 4 عفروتو يسجل الثاني لـ سبورتنج. 2-1 لسبورتنج

ق. 4 هنداوي يتألق ويتصدى لانفراد من لاعب سبورتنج.

ق. 3 التعادل لسبورتنج.

ق. 2 هدف أول للزمالك عن طريق أحمد الأحمر.

ق. 2 كريم هنداوي يتصدى لأول تصويبة من لاعبي سبورتنج

بداية المباراة

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