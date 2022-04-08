الصباحي حكما لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة المباراة لـ محمد الصباحي كحكم ساحة رئيسي.

من جهة أخرى، سيكون هاني عبد الفتاح حكم مساعد أول، عمر فتحي حكم مساعد ثاني.

إبراهيم محمد إبراهيم الحكم الشاب سيكون حكما رابعا خلال اللقاء.

وسيتولى محمود بسيوني مسؤولية تقنية الفيديو كحكم فيديو رئيسي، ويعاونه خالد حسين كحكم فيديو مساعد.

المباراة ستكون السادسة لـ محمد الصباحي هذا الموسم في بطولة الدوري، وستكون الثانية التي يديرها لـ مصر للمقاصة بعد مباراة التعادل مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق، فيما ستكون الأولى له مع الزمالك هذا الموسم.

وبشكل عام، أدار الصباحي 22 مباراة للزمالك. فاز الأبيض في 14 مباراة منهم، وتعادل في خمس، وخسر ثلاث آخرين.

في المقابل، أدار الصباحي 7 مباريات لـ مصر للمقاصة. فاز الفريق الفيومي في 5 مباريات، وتعادل مرة، وخسر مرة واحدة.

ويلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة مساء غد السبت على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.