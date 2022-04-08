الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع مصر للمقاصة.. القنوات الناقلة والمعلق
الجمعة، 08 أبريل 2022 - 21:58
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة ضمن مباريات الأسبوع 13 لـ الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 12 مباراة.
فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 9 نقاط.
وتقام المباراة على ملعب الكلية الحربية غدا السبت 9 أبريل.
ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.
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