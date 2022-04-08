الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بهدف لويس ميكيسوني

يواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الأسبوع 13 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 11 مباراة.

ويتواجد المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة من 12 مباراة.

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ويلتقي الفريقان على ملعب برج العرب غدا السبت 9 أبريل.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.

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