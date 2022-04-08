قائمة بيراميدز – غياب إكرامي وعودة الشناوي لمواجهة غزل المحلة

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 21:03

كتب : محمود عزت

إكرامي - الشناوي - مصر - الكونغو

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة غزل المحلة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 13.

ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء غدا السبت على استاد الدفاع الجوي.

وشهدت القائمة غياب شريف إكرامي وفخر الدين بن يوسف وأحمد سامي ورمضان صبحي وعودة أحمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وغاب الشناوي منذ يوليو 2021 بسبب تعرضه للإصابة أمام إنبي.

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: إريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 12 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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