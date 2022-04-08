انتهت في ألمانيا - شتوتجارت (0) - (2) بوروسيا دورتموند.. خسارة رفاق مرموش

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لمباراة شتوتجارت وبوروسيا دورتموند ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الألماني.

ويتواجد الجناح المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق شتوتجارت.

ويحتل شتوتجارت المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أول مناطق الهبوط التي يحتلها أرمينيا بيلفيلد في المركز السادس عشر.

بينما يحل دورتموند ثانيا برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

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نهاية المباراة

ق 90 بورنا سوزا يسدد في العارضة.. شتوتجارت يعاني سوء الحظ

ق 80 إريك تومي بدلا من عمر مرموش

ق 75 ماريوس وولف بدلا من رافاييل جيريرو

ق 71 الهدف الثاني من بوروسيا دورتموند بواسطة جوليان براندت بتسديدة قوية على يسار الحارس

ق 62 خطيرة من باسكال ستينزل ولكن تصطدم في العارضة.. التعادل يضيع

ق 60 ماركو رويس يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 53 تسديدة من تياجو توماس تعلو عارضة دورتموند

ق 49 عمر مرموش ينفرد ويراوغ الحارس ولكن الكرة تضيع في النهاية بتسديدة في قدم المدافع.. والراية تلغي المحاولة بأكملها بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36 تبديل اضطراري للمرة الثانية.. أكسيل فيتسل بدلا من داهود

ق 33 إصابة محمود داهود

ق 30 مرموش ينطلق من اليمين ويسدد ولكن الكرة تعلو العارضة مجددا

ق 23 مرموش يهدر الفرصة الأغلى للتعادل.. التمريرة تصله داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ولكن التسديدة تعلو العارضة

ق 15 تقنية الفيديو تؤكد الهدف.. 1-0 لصالح دورتموند

ق 12 البديل براندت يسجل الهدف الأول بعد تمريرة رائع من إيرلينج هالاند وضعته أمام المرمى الخالي.. ولكن الراية تتحدى الهدف بداعي التسلل

ق 9 تسديدة من رافاييل جيريرو ترتطم بالقائم الأيسر!

ق 6 نزول جوليان براندت بدلا من رينا المصاب

ق2 جيوفاني رينا يخرج من الملعب مصابا.. اللاعب ظهر وهو يبكي خلال خروجه

بداية المباراة

عمر مرموش الدوري الألماني بوروسيا دورتموند شتوتجارت
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