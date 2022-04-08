استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات وائل رياض.. ثابت البطل ضمن الخماسي
الجمعة، 08 أبريل 2022 - 20:00
كتب : محمد أسامة
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك وائل رياض نجم مصر والأهلي السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته بالترتيب:
1- محمود الخطيب
2- محمد صلاح
3- حسام حسن
4- محمد أبو تريكة
5- ثابت البطل
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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