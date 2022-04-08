في الجول يكشف سبب غياب حمدي فتحي وطاهر محمد عن الأهلي أمام المصري
الجمعة، 08 أبريل 2022 - 19:07
كتب : أحمد الخولي
يستعد الأهلي لمواجهة مضيفه المصري مساء السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.
حمدي فتحي
النادي : الأهلي
وأعلن النادي قبل قليل قائمته والتي غاب عنها الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد ومحمود وحيد.
وعلم FilGoal.com أن فتحي يغيب بسبب آلام في الحوض وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.
بينما طاهر يعاني من آلام في الركبة بعد مشاركته ضد الاتحاد يوم الأربعاء.
ويغيب محمود وحيد بسبب إجهاد في العضلة الخلفية.
ويسعى الأهلي لتحقيق فوز خامس على التوالي في البطولة ليعزز تصدره للترتيب.
ويتصدر الأهلي بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك وللأول لقاء مؤجل.
وينطلق اللقاء الساعة 9:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس.
نرشح لكم
قائمة الزمالك أمام المقاصة - عودة زيزو وغياب الونش قائمة الأهلي أمام المصري - ثلاثي شاب وغياب طاهر وحمدي فتحي جمعة: موسيماني ليس الأفضل في تاريخ الأهلي.. وهذا ما حدث مع إمام عاشور بعد ما قلته عنه جمعة: تمنيت تواجد صلاح مع جيل مصر الذهبي.. ورفض النني تسديد ركلة ترجيح أمانة وائل جمعة: ظلمت خلال عملي كمدير كرة في الأهلي.. ما رأيته كان يحدث لأول مرة بسبب الإدارة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية مباراة غيرت مسيرتي - مختار مختار.. بدايتي مع الأهلي أمام بطل بولندا وسبب اعتزالي مبكرا الأهلي: حتى الآن سنواجه الرجاء في السلام.. ولكن