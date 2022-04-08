جراحة جديدة في الكتف لـ الجندي وصيف الخماسي الحديث في الأولمبياد

أعلن أحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020 خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الكتف.

ونشر الجندي عبر حسابه صورته وهو في مستشفى العلاج بألمانيا.

وكان الجندي أصيب بخلع في الكتف قبل أشهر من أولمبياد طوكيو التي جرت الصيف الماضي.

لكنه تعافى ليحقق ميدالية أولمبية هي الأولى لمصر والعرب وإفريقيا في لعبة الخماسي الحديث.

واحتل الجندي الوصافة برصيد 1477 نقطة خلف البريطاني جوي شونج.