قائمة الأهلي أمام المصري - ثلاثي شاب وغياب طاهر وحمدي فتحي

أعلن الأهلي قائمة لاعبيه لمواجهة مضيفه المصري يوم السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وخرج حمدي فتحي ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد من القائمة بعدما ظهروا أمام الاتحاد السكندري يوم الأربعاء.

بينما دخلها الشباب محمد أشرف وزياد طارق ومحمد فخري.

وجاءت القائمة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمود متولي- أيمن أشرف - كريم فؤاد - علي معلول

في الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- حسين الشحات - لويس ميكيسوني- بيرسي تاو - محمد أشرف - زياد طارق - محمد فخري

في الهجوم: حسام حسن- محمد شريف

ويسعى الأهلي لتحقيق فوز خامس على التوالي في البطولة ليعزز تصدره للترتيب.

ويتصدر الأهلي بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك وللأول لقاء مؤجل.

وينطلق اللقاء الساعة 9:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس.