استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هاني رمزي.. الغزال والعميد والمعلم
الجمعة، 08 أبريل 2022 - 17:33
كتب : فادي أشرف
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك هاني رمزي نجم مصر والأهلي وكايزر سلاوترن وفيردر بريمن السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته دون ترتيب بناء على طلبه:
محمد صلاح
محمود الخطيب
حسن شحاتة
حسام حسن
إبراهيم يوسف
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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