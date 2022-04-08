استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هاني رمزي.. الغزال والعميد والمعلم

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 17:33

كتب : فادي أشرف

هاني رمزي

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمدي نوح.. طه إسماعيل وعلي أبو جريشة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد حمص.. عبد ربه في المركز الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات خالد الغندور.. ظهور 4 أجيال

وشارك هاني رمزي نجم مصر والأهلي وكايزر سلاوترن وفيردر بريمن السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته دون ترتيب بناء على طلبه:

محمد صلاح

محمود الخطيب

حسن شحاتة

حسام حسن

إبراهيم يوسف

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

هاني رمزي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر محمد صلاح محمود الخطيب حسن شحاتة إبراهيم يوسف حسام حسن
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات وائل رياض.. ثابت البطل ضمن الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمدي نوح.. طه إسماعيل وعلي أبو جريشة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات خالد الغندور.. ظهور 4 أجيال استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد حمص.. عبد ربه في المركز الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات ماهر همام.. الحضري فقط من جيل الألفية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أبو العلا.. ثلاثي الجيل الذهبي وزميله السابق استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أسامة عرابي.. بيبو وحسن شحاتة في القائمة
أخر الأخبار
منافس الأهلي - تقرير مغربي يكشف موعد سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إدانة لاعب ساسولو بتهريب أسلحة في أوروجواي ساعة | أمريكا
جنون الدقائق الأخيرة.. إشبيلية يضرب غرناطة برباعية وينقض على الوصافة مؤقتا ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - أبطال لأول مرة.. سبورتنج يتوج بـ كأس مصر بالفوز على الزمالك ساعة | رياضات أخرى
دوري أبطال آسيا – فوز الريان والهلال والشباب.. ونقطة تاريخية للفيصلي السعودي 2 ساعة | آسيا
جوارديولا ضد كلوب.. للنجاح وجوه كثيرة 2 ساعة | تقرير في الجول
كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الأولى.. كسر وبرغوت وحفلة لم تكتمل 2 ساعة | أمريكا
بانتصار صعب على ولفرهامبتون.. ركلة وود تقود نيوكاسل للابتعاد عن مناطق الهبوط 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي