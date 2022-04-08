بوكيتينو: باريس الأفضل لـ مبابي.. لا زلنا نفاوضه

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يسجل ويحتفل مع باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن الأفضل لمستقبل كيليان مبابي هو البقاء في النادي الفرنسي بدلا من الانتقال لفريق آخر.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ولا يزال باريس يسعى لإقناع النجم البالغ عمره 23 عاما بالبقاء لكن مع مرور الوقت يقترب رحيل مبابي عن النادي.

وتشير تقارير إلى اقتراب بطل كأس العالم 2018 من ريال مدريد.

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وقال بوكيتينو لصحفيين:"بقاؤه في باريس وارد جدا".

وواصل "تصريحاته عن مستقبله؟ بإمكانك سؤاله حين تقابله. كمدرب، نريد الأفضل لمبابي وللنادي".

وأضاف "الأفضل للنادي ولمبابي هو الاستمرار. لا زلنا نفاوضه".

وينتهي عقد مبابي في يونيو المقبل.

وصرح الفرنسي منذ أيام أنه قد يستمر مع باريس.

وشارك مبابي في 209 مباريات مع باريس وسجل 160 هدفا وأرسل 81 تمريرة حاسمة وتوج بـ11 لقبا.

مبابي باريس سان جيرمان
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