بوكيتينو: باريس الأفضل لـ مبابي.. لا زلنا نفاوضه

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن الأفضل لمستقبل كيليان مبابي هو البقاء في النادي الفرنسي بدلا من الانتقال لفريق آخر.

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ولا يزال باريس يسعى لإقناع النجم البالغ عمره 23 عاما بالبقاء لكن مع مرور الوقت يقترب رحيل مبابي عن النادي.

وتشير تقارير إلى اقتراب بطل كأس العالم 2018 من ريال مدريد.

وقال بوكيتينو لصحفيين:"بقاؤه في باريس وارد جدا".

وواصل "تصريحاته عن مستقبله؟ بإمكانك سؤاله حين تقابله. كمدرب، نريد الأفضل لمبابي وللنادي".

وأضاف "الأفضل للنادي ولمبابي هو الاستمرار. لا زلنا نفاوضه".

وينتهي عقد مبابي في يونيو المقبل.

وصرح الفرنسي منذ أيام أنه قد يستمر مع باريس.

وشارك مبابي في 209 مباريات مع باريس وسجل 160 هدفا وأرسل 81 تمريرة حاسمة وتوج بـ11 لقبا.