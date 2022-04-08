مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة سيظل مهما حتى لو انضم مبابي وهالاند لـ ريال مدريد

أثنى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على قائده كريم بنزيمة مشيرا إلى أن المهاجم الفرنسي ازداد نضجا وبات أكثر حسما أمام المرمى.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وسئل الإيطالي هل يتأثر هدافه بانضمام كيليان مبابي أو إرلينج هالاند إلى قلعة الملكي، ليجيب الصحفيين "بنزيمة يتحسن أكثر وأكثر، زملاؤه لا يُغيرون من ذلك شيئا".

وواصل "في المستقبل سيكون أحد أهم اللاعبين في هذا النادي، دون شك، أيا كان زملاؤه".

واستمر "شخصية بنزيمة تحسنت ومهارته القيادية أيضا. لطالما كان جيدا لكنه الآن أفضل لأنه أكثر حسما، بسبب شخصيته القيادية".

وواصل بنزيمة (34 عاما) موسمه المميز بهاتريك في شباك تشيلسي في لقاء حسمه ريال مدريد بنتيجة 3-1 في لندن يوم الأربعاء ليضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد جاره خيتافي يوم السبت ويأمل تعزيز تصدره للدوري.

ويتربع رجال أنشيلوتي على قمة الدوري بفارق 12 نقطة عن إشبيلية الوصيف.