استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمدي نوح.. طه إسماعيل وعلي أبو جريشة

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك حمدي نوح نجم مصر والإسماعيلي والمقاولون العرب السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1- طه إسماعيل

2- علي أبو جريشة

3- محمود الخطيب

4- حسن شحاتة

5- محمد صلاح

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.