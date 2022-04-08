جمعة: موسيماني ليس الأفضل في تاريخ الأهلي.. وهذا ما حدث مع إمام عاشور بعد ما قلته عنه

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي \

يرى وائل جمعة مدير منتخب مصر السابق أن بيتسو موسيماني ليس أفضل مدرب في تاريخ الأهلي بل مازال هو مانويل جوزيه.

وتحدث وائل جمعة لبرنامج "في دقيقة" المذاع عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "موسيماني أفضل مدرب في تاريخ الأهلي؟ لا، مازال مانويل جوزيه".

وعن جوزيه قال: " أدين بالفضل لجوزيه لأنه ساعدني كثيرا وكان سببا في انضمامي للأهلي ووثق في كثيرا وتعلمت منه الكثير، وحتى حينما حدثت مشكلة بيننا كانت بسبب سوء تفاهم وهو من قام بإصلاح الموقف معي".

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أما عن محمد بركات لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي قال: "محمد بركات من بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ مصر، ولو اخترت من جيلنا فهناك محمد أبو تريكة وبركات وأحمد حسن".

وبسؤاله عن مروان حمدي مهاجم سموحة ومنتخب مصر قال: "المهاجم يحاسب على تسجيله للأهداف ولكنه ينفذ المطلوب منه من مدربه خلال المباريات وهو يجتهد".

أما عن عماد متعب فقال وائل جمعة: "ثاني أفضل مهاجم في تاريخ مصر بعد حسام حسن".

وعن إمام عاشور لاعب الزمالك ومنتخب مصر ووصفه له بالنكرة على خلفية مشادته مع وليد سليمان لاعب الأهلي بعد لقاء السوبر قال وائل جمعة: "في ذلك الوقت لم يكن أحد يعرف إمام وتحدثت بدافع غيرة عن لاعب وتاريخ كبير مثل وليد سليمان".

وأتم "إمام نفسه منذ فترة اعتذر لوليد سليمان في أحد اللقاءات، وحينما التقينا في المنتخب اعتذر لي وأكد لي حزنه على تصرفه في ذلك الوقت".

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