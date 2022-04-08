كرة يد - الاتحاد الإفريقي يمنح مصر استضافة بطولتي إفريقيا 2022 و2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد استضافة مصر بطولتي إفريقيا 2022 و2024 بعد سحبهما من الجزائر والمغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي سحب البطولتين بسبب الخلافات السياسية وتهديد كل منهما بمقاطعة البطولة وعدم المشاركة في النسخة الأخرى.

وكان من المقرر أن تستضيف المغرب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة أمم إفريقيا في يوليو 2022، بينما تستضيف الجزائر النسخة السادسة والعشرين في يناير 2024.

ويبحث أشرف صبحي وزير الرياضة المصري استعدادات استضافة مصر للبطولة المقرر إقامتها في يوليو المقبل.

وجرى اليوم الجمعة اجتماعا لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة وتم تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الواجبة تباعا بشأن الأمور اللوجستية وتحديد الصالات المغطاة التى تستضيف المنافسات.

وكان منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس 2020.

ويتأهل من نسخة 2022 خمسة منتخبات إفريقية إلى كأس العالم 2023.

بينما تؤهل نسخة 2024 إلى كأس العالم 2025 أيضا بالإضافة إلى تأهل البطل إلى أولمبياد باريس 2024.

وكانت آخر نسخة استضافتها مصر هي عام 2016، أما آخر بطولة لكرة اليد أقيمت في أرض الفراعنة كانت كأس العالم 2021.