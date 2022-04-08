جمعة: تمنيت تواجد صلاح مع جيل مصر الذهبي.. ورفض النني تسديد ركلة ترجيح أمانة

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع مصر أمام السنغال

تمنى وائل جمعة منتخب مصر السابق تواجد محمد صلاح قائد الفراعنة في صفوف الجيل الذهبي الذي توج بالثلاثية التاريخية لكأس أمم إفريقيا 2006 و2008 2010.

وتحدث وائل جمعة لبرنامج "في دقيقة" المذاع عبر قناة "يوتيوب" ردا على سؤال حول لاعب من الجيل الحالي كان يتمنى تواجده مع الجيل الذهبي للأهلي وفي المنتخب "بصراحة في الأهلي فريقنا لم ينقصه أحد لا أستطيع استبدال أي لاعب".

وواصل "أما في المنتخب تمنيت لاعبا مثل محمد صلاح أن يكون معنا منذ البداية لأن صلاح لحق بنا في نهاية الجيل الخاص بنا".

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وبسؤاله هل يتلقى صلاح معاملة خاصة في المنتخب أجاب بحسم "لا يحدث أبدا، هو أكثر اللاعبين التزاما في المواعيد وفي المران وفي المباريات ويوجه اللاعبين دائما وهذا أمر من الهام تواجده في قائد المنتخب".

ووصف وائل جمعة، محمد صلاح بالأفضل في تاريخ الكرة المصرية والأسطورة وقال: "محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وقليل جدا أن ترى لاعبا يضيف لمنتخب بلده ويتسبب في نقلة كبيرة لبلده هو أسطورة".

وشدد "وعليك أن ترى اسم مصر في إنجلترا والعالم الآن بسببه هو أسطورة، وأتمنى أن يتوج ببطولة مع المنتخب".

وعن كارلوس كيروش مدرب المنتخب قال: "كيروش يستمع لكل مساعديه بشكل جيدا جدا وفي النهاية القرار هو من يتخذه وأقول هذا من واقع حضرته بالفعل وحتى لو هناك شيء ما ليس لديه دراية كاملة به فهو يسأل الجميع".

وبسؤاله عن رفض محمد النني تسديد ركلة ترجيح في مباراة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أجاب "هناك بعض اللاعبين لا يحبون تسديد ركلات الترجيح، أعرف بعض اللاعبين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2006 تركوا الملعب قبل ركلات الترجيح كي لا يسدد".

وبسؤاله هل يقصد إبراهيم سعيد أجاب ضاحكا "نعم إبراهيم كان من بينهم ومع كل الاحترام له وأنا أقول دائما هو أفضل من لعبت بجانبه، ولكن ما فعله النني أمانة وما فعله إبراهيم لا يقلل منه فهو يعرف أنه لا يستطيع تحمل تسديد تلك الركلة الآن".

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