وائل جمعة: ظلمت خلال عملي كمدير كرة في الأهلي.. ما رأيته كان يحدث لأول مرة بسبب الإدارة

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

مؤتمر وائل جمعة

قال وائل جمعة مدير منتخب مصر السابق إنه تعرض للظلم خلال عمله في المنصب ذاته في ناديه الأهلي.

وتحدث وائل جمعة لبرنامج "في دقيقة" المذاع عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "ظلمت خلال عملي كمدير كرة في الأهلي من حيث المساندة ولم يقف أحد بجانبي من مسؤولي النادي وقتها وهذا الأمر كان يحدث لأول مرة ألا يجد مساندة مدير الكرة مساندة من الإدارة، بل ساندوا اللاعبين ضدي".

وأوضح "حدث خلاف مع اللاعبين في ذلك الوقت وقررت الرحيل".

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وعن استبعاد حسام غالي وعبد الله السعيد قبل السفر لملاقاة النجم الساحلي في تونس قال: "الإدارة لم تقف بجانبي وأنا مدير للكرة في ذلك الوقت".

وأوضح "بعض اللاعبين اشتكوا لي من طريقة معاملة حسام غالي لهم وفي النهاية تصالح اللاعبون مع غالي وأنا رحلت وهذا يظهر الضعف الإداري الذي كان متواجدا في الفريق والذي جاء من الأساس من إدارة النادي".

وأتم جمعة حديثه "المشكلة في ذلك الوقت أنني حين اعتزالي توليت مهمة مدير الكرة مباشرة فالبعض لم يفرق بين دوري معهم كلاعب ودوري الآن كمسؤول".

وعمل وائل جمعة في الأهلي في موسم 2014-2015 قبل رحيله عن صفوف النادي بعد الخلاف المذكور.

وائل جمعة الأهلي حسام غالي
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