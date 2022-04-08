مدرب فرانكفورت: درسنا برشلونة جيدا وأظهرنا ذلك.. الآن سنذهب لملعبهم للفوز

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

أينتراخت فرانكفورت × برشلونة

أعرب أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق أينتراخت فرانكفورت عن سعادته بعد التعادل أمام برشلونة في الدوري الأوروبي.

وحسم التعادل بين فرانكفورت وبرشلونة بهدف لمثله على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وقال جلاسنر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "حققنا ما تحدثنا عنه، وقدمنا ​​أداء جيدا للغاية للفريق خلال 90 دقيقة، الفوز كان ممكنا لكننا لا نشعر بالحزن، لقد قدمنا ​​أداء غير عادي".

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وأضاف "نسافر إلى برشلونة مع كل الاحتمالات، نحن نلعب خارج ملعبنا أفضل مما نلعب على أرضنا".

وتطرق للحديث عن مجريات المباراة، إذ قال: "كنا منضبطين للغاية، خاصة بعد البطاقة الحمراء التي تعرضنا لها، لذلك أنا سعيدا جدا بأدائنا".

وأضاف "علينا أن نقبل الهدف الذي سجلوه، لقد كانت حركة راقية والفرصة الوحيدة الواضحة لديهم، هذا يجعلني فخورا جدا، علينا الآن رفع مستوى الرهان أكثر في برشلونة، ولا يزال لدينا فرصة للتقدم".

وأتم مدرب فرانكفورت تصريحاته "لقد درسنا برشلونة جيدا واليوم أظهرنا ذلك، الآن علينا الذهاب إلى كامب نو لمحاولة الفوز بالمباراة".

ويلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب كامب نو في برشلونة يوم الخميس القادم الموافق 14 أبريل.

برشلونة إينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي
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