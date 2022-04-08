استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك حمادة صدقي المدرب العام لمنتخب مصر الأسبق في الاستفتاء.

وجاءت اختيارات حمادة صدقي كالتالي:

1- محمد صلاح

2- حسن شحاتة

3- محمود الخطيب

4- محمد أبو تريكة

5- عصام الحضري

6- أحمد حسن

7- حسام حسن

** أي اختيارات بعد أول 5 لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء.