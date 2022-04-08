تقرير: اجتماع سري بين رايولا وبايرن ميونيخ من أجل مزراوي يبدد أحلام برشلونة

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 11:05

كتب : FilGoal

مزراوي-أياكس

يقترب بايرن ميونيخ الألماني من حسم صفقة نصير مزراوي لاعب أياكس الهولندي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ووفقا لـ فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق انتقالات اللاعبين فإن بايرن ميونيخ اجتمع بـ مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب المغربي في فرنسا للحديث عن التفاصيل الخاصة بصفقة الانتقال.

وكانت بعض التقارير كشفت في الفترة السابقة عن عرض من النادي البافاري لمزراوي بعقد يتخطى عشر ملايين يورو في الموسم الواحد.

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ويدخل النادي البافاري في صراع ضم النجم المغربي وسط مساعي برشلونة الذي كان قريبا من إتمام الاتفاق.

وصرح مزراوي في وقت سابق عن اهتمام برشلونة "لم أوقع أي شيء مع برشلونة حتى الآن، لا يوجد شيء ملموس ولست قريبا حتى من ذلك وإلا كنت سأكون صادقا وأقولها".

وينتهي تعاقد مزراوي مع أياكس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس منذ بداية الموسم الحالي في 30 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

برشلونة نصير مزراوي بايرن ميونيخ
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