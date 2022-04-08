مباراة غيرت مسيرتي - مختار مختار.. بدايتي مع الأهلي أمام بطل بولندا وسبب اعتزالي مبكرا

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

اليوم يتحدث مختار مختار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدرب الذي صال وجال في الدوري المصري عن مباراة غيرت مسيرته.

وقال مختار مختار لـ FilGoal.com: "انضممت للأهلي عام 1975 قادما من إسكو في سوق الانتقالات الصيفية قبل بداية الدوري، لحسن حظي واجه الأهلي ليجا وارسو البولندي أحد أبرز الأندية الأوروبية آنذاك وبطل بولندا".

"شاركت في الشوط الثاني من المباراة وقدمت أداءً مميزا للغاية، وكان البداية للدخول في حسابات الجهاز الفني".

"كنت قادما من إسكو وكان صعبا أن ألعب على حساب الأسماء الكبيرة الموجودة حينها".

"هذه المباراة فتحت لي الطريق للتواجد والمشاركة ومنذ هذه المباراة وحتى نهاية مسيرتي استمررت في اللعب مع الأهلي".

مباراة أنهت مسيرتي

"هناك مباراة أخرى ولكنها أنهت مسيرتي، الحمد لله على كل حال، عندما تعرضت للاصابة في لقاء المقاولون العرب على يد سعيد الشيشيني".

"الإصابات قضاء وقدر، نعم شعرت بصدمة كبيرة لكني تمالكت نفسي".

"حرصت خلال مباراة اعتزالي على أن يتواجد الشيشيني بجانبي لأثبت للجمهور إن الأمر قضاء وقدر والحمد لله عوضني الله بأن نجحت في مسيرتي التدريبية".

اعتزل مختار مختار بنهاية موسم 1983-84 بعمر 30 عاما بسبب الإصابة.

وخلال 8 مواسم مع الأهلي فاز بلقب الدوري 6 مرات وكأس مصر 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 1982 بالمسمى القديم.

وبدأ مختار مختار مهمة التدريب، فعمل مدربا مساعدا في الأهلي بين 2000 وحتى 2002، ثم درب كل من غزل المحلة وبتروجت والمصري والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي.

كما قاد إنبي للتتويج بلقب كأس مصر في 2011.