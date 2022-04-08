مباراة غيرت مسيرتي - مختار مختار.. بدايتي مع الأهلي أمام بطل بولندا وسبب اعتزالي مبكرا

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 10:56

كتب : حسام نور الدين إسلام أحمد

مختار مختار - الإنتاج الحربي - الزمالك

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

اليوم يتحدث مختار مختار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدرب الذي صال وجال في الدوري المصري عن مباراة غيرت مسيرته.

أخبار متعلقة
مباراة غيرت مسيرتي – وائل القباني.. عندما عدت للمشاركة بعدما كنت خارج قائمة الـ 25 مباراة غيرت مسيرتي - عندما تخلص شريف عبد الفضيل من الضغط في شباك طلائع الجيش مباراة غيرت مسيرتي - حسن موسى.. "العريس" الذي أضاع على صبحي فرصة رقم قياسي مباراة غيرت مسيرتي - معتز إينو.. تصويبة من مسافة بعيدة في شباك عبد الواحد السيد

وقال مختار مختار لـ FilGoal.com: "انضممت للأهلي عام 1975 قادما من إسكو في سوق الانتقالات الصيفية قبل بداية الدوري، لحسن حظي واجه الأهلي ليجا وارسو البولندي أحد أبرز الأندية الأوروبية آنذاك وبطل بولندا".

"شاركت في الشوط الثاني من المباراة وقدمت أداءً مميزا للغاية، وكان البداية للدخول في حسابات الجهاز الفني".

"كنت قادما من إسكو وكان صعبا أن ألعب على حساب الأسماء الكبيرة الموجودة حينها".

"هذه المباراة فتحت لي الطريق للتواجد والمشاركة ومنذ هذه المباراة وحتى نهاية مسيرتي استمررت في اللعب مع الأهلي".

مباراة أنهت مسيرتي

"هناك مباراة أخرى ولكنها أنهت مسيرتي، الحمد لله على كل حال، عندما تعرضت للاصابة في لقاء المقاولون العرب على يد سعيد الشيشيني".

"الإصابات قضاء وقدر، نعم شعرت بصدمة كبيرة لكني تمالكت نفسي".

"حرصت خلال مباراة اعتزالي على أن يتواجد الشيشيني بجانبي لأثبت للجمهور إن الأمر قضاء وقدر والحمد لله عوضني الله بأن نجحت في مسيرتي التدريبية".

اعتزل مختار مختار بنهاية موسم 1983-84 بعمر 30 عاما بسبب الإصابة.

وخلال 8 مواسم مع الأهلي فاز بلقب الدوري 6 مرات وكأس مصر 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 1982 بالمسمى القديم.

وبدأ مختار مختار مهمة التدريب، فعمل مدربا مساعدا في الأهلي بين 2000 وحتى 2002، ثم درب كل من غزل المحلة وبتروجت والمصري والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي.

كما قاد إنبي للتتويج بلقب كأس مصر في 2011.

مباراة غيرت مسيرتي مختار مختار الأهلي
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية الأهلي: حتى الآن سنواجه الرجاء في السلام.. ولكن كرة يد - مروة عيد تصل للهدف رقم 600 في الدرجة الأولى الفرنسية مع نيس كرة يد - الزمالك يلاقي سبورتنج في نهائي كأس مصر خبر في الجول – تعرف على حكمي مباراتي الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا وعودة الفيديو استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات خالد الغندور.. ظهور 4 أجيال اتحاد الكرة يكشف سبب تواجد لجنة من وزارة الرياضة للتفتيش فينجادا يرد على تصريحات البدري عبر في الجول.. ويوجه رسالة قوية لمنتقدي كيروش
أخر الأخبار
مدرب فرانكفورت: درسنا برشلونة جيدا وأظهرنا ذلك.. الآن سنذهب للـ كامب نو للفوز بالمباراة 35 ثاتيه | أوروبا
قائد الرجاء يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة قبل مواجهة الأهلي 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الإله مدكور عن مواجهة الأهلي: نحن اسمنا الرجاء.. ومن يأتي مرحبا به 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
تقرير: اجتماع سري بين رايولا وبايرن ميونيخ من أجل مزراوي يبدد أحلام برشلونة ساعة | ميركاتو
مباراة غيرت مسيرتي - مختار مختار.. بدايتي مع الأهلي أمام بطل بولندا وسبب اعتزالي مبكرا ساعة | مصر
الأهلي: حتى الآن سنواجه الرجاء في السلام.. ولكن ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الجمعة 8 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.. نهائي كأس اليد بين الزمالك وسبورتنج 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 2 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 3 انتهت قرعة كأس العالم 2022 - تعرف على كل المجموعات 4 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة