مواعيد مباريات الجمعة 8 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.. نهائي كأس اليد بين الزمالك وسبورتنج

يشهد اليوم الموافق الجمعة 8 من أبريل الجاري منافسات في الدوري الإنجليزي والإسباني وتتواصل منافسات دوري أبطال آسيا.

هذا بالإضافة لإقامة مباراتين في كأس مصر لكرة اليد الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع، والأخرى في النهائي.

الدوريات الأوروبية

وتفتتح الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره ولفرهامبتون في التاسعة مساء على "بي إن سبورتس 1 بريميوم".

أما في التاسعة مساء، يفتتح إشبيلية الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني عندما يستضيف غرناطة في التاسعة مساء على "بي إن سبورتس 1".

أما في الثامنة والنصف مساء، يحل بروسيا دورتموند ضيفا على شتوتجارت ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الألماني.

دوري أبطال آسيا

وتتواصل منافسات دور المجموعات من منافسات موسم دوري أبطال آسيا.

وأبرز لقاءات اليوم عندما يستضيف الهلال السعودي فريق الشارقة الإماراتي على ملعب مرسول بارك في العاشرة والربع مساء.

كرة يد

وفي نهائي كأس مصر يلتقي الزمالك مع سبورتنج في تمام الحادية عشر مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس".

ويبدأ النهائي بين الزمالك وسبورتنج في الحادية عشر مساءً وتذاع كلا المباراتين عبر قناة أون تايم سبورتس.

أما في تمام التاسعة مساء سيواجه البنك الأهلي نظيره هليوبوليس في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع وعبر القناة ذاتها.

(لمعرفة كافة المباريات من هنا).