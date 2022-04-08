مواعيد مباريات الجمعة 8 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.. نهائي كأس اليد بين الزمالك وسبورتنج

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 10:21

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

يشهد اليوم الموافق الجمعة 8 من أبريل الجاري منافسات في الدوري الإنجليزي والإسباني وتتواصل منافسات دوري أبطال آسيا.

هذا بالإضافة لإقامة مباراتين في كأس مصر لكرة اليد الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع، والأخرى في النهائي.

الدوريات الأوروبية

أخبار متعلقة
كرة يد - مروة عيد تصل للهدف رقم 600 في الدرجة الأولى الفرنسية مع نيس كرة يد - الزمالك يلاقي سبورتنج في نهائي كأس مصر راديو كتالونيا: هالاند تواصل مع برشلونة دوري أبطال آسيا - التعاون يُسقط كريسبو في ظهوره الأول مع الدحيل.. وتعادل شباب الأهلي دبي

وتفتتح الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره ولفرهامبتون في التاسعة مساء على "بي إن سبورتس 1 بريميوم".

أما في التاسعة مساء، يفتتح إشبيلية الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني عندما يستضيف غرناطة في التاسعة مساء على "بي إن سبورتس 1".

أما في الثامنة والنصف مساء، يحل بروسيا دورتموند ضيفا على شتوتجارت ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الألماني.

دوري أبطال آسيا

وتتواصل منافسات دور المجموعات من منافسات موسم دوري أبطال آسيا.

وأبرز لقاءات اليوم عندما يستضيف الهلال السعودي فريق الشارقة الإماراتي على ملعب مرسول بارك في العاشرة والربع مساء.

كرة يد

وفي نهائي كأس مصر يلتقي الزمالك مع سبورتنج في تمام الحادية عشر مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس".

ويبدأ النهائي بين الزمالك وسبورتنج في الحادية عشر مساءً وتذاع كلا المباراتين عبر قناة أون تايم سبورتس.

أما في تمام التاسعة مساء سيواجه البنك الأهلي نظيره هليوبوليس في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع وعبر القناة ذاتها.

(لمعرفة كافة المباريات من هنا).

الهلال إشبيلية كرة يد مواعيد المباريات الزمالك سبورتنج
نرشح لكم
تقرير: اجتماع سري بين رايولا وبايرن ميونيخ من أجل مزراوي يبدد أحلام برشلونة راديو كتالونيا: هالاند تواصل مع برشلونة تشافي: لم نظهر بمستوانا ضد فرانكفورت.. نريد تحويل كامب نو إلى قنبلة مثلما حدث ضدنا مورينيو: روما المرشح لنصف نهائي دوري المؤتمر... وإصابة مانشيني سببها العشب البلاستيكي الدوري الأوروبي – طرد قاتل.. وست هام يتعادل مع ليون دوري المؤتمر الأوروبي - صاروخ باييه ينصر مارسيليا.. ومورينيو يسقط أمام عقدته الحسم يتأجل.. برشلونة يعود من ألمانيا بتعادل مع فرانكفورت الدوري الأوروبي - لايبزج وأتالانتا يتعادلان والحسم في بيرجامو
أخر الأخبار
عبد الإله مدكور عن مواجهة الأهلي: نحن اسمنا الرجاء.. ومن يأتي مرحبا به 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية 51 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
تقرير: اجتماع سري بين رايولا وبايرن ميونيخ من أجل مزراوي يبدد أحلام برشلونة 52 دقيقة | ميركاتو
مباراة غيرت مسيرتي - مختار مختار.. بدايتي مع الأهلي أمام بطل بولندا وسبب اعتزالي مبكرا ساعة | مصر
الأهلي: حتى الآن سنواجه الرجاء في السلام.. ولكن ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الجمعة 8 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.. نهائي كأس اليد بين الزمالك وسبورتنج ساعة | أوروبا
كرة يد - مروة عيد تصل للهدف رقم 600 في الدرجة الأولى الفرنسية مع نيس 10 ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الزمالك يلاقي سبورتنج في نهائي كأس مصر 11 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 2 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 3 انتهت قرعة كأس العالم 2022 - تعرف على كل المجموعات 4 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة