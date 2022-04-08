كرة يد - مروة عيد تصل للهدف رقم 600 في الدرجة الأولى الفرنسية مع نيس

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 01:15

كتب : FilGoal

مروة عيد

احتفل نادي نيس الفرنسي لكرة اليد سيدات بوصول مروة عيد عبد الملك إلى 600 هدف في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة اليد سيدات.

وقادت مروة عيد أمس فريقها للفوز على ميرنياك بنتيجة 26-23 ضمن الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

كما تخطت عدد رقمها القياسي تهديفيا في الموسم.

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وكانت مروة قد انضمت إلى الفريق منذ عام 2015 من أونيس لاروشيل في الدرجة الثانية وأصبحت عنصرا هاما في الفريق.

ومنح نادي نيس مروة عيد شارة قيادة الفريق منذ عام 2017 تقديرا لدورها مع الفريق.

وفي يناير 2022 جددت مروة عيد عقدها لمدة 3 مواسم مقبلة مع نيس.

وحققت مروة مع نيس وصافة دوري الدرجة الأولى في 2019 ووصافة كأس الدوري للسيدات في 2016.

ويشارك في الدوري الفرنسي 14 ناديا من بينهم نيس الذي يلعب ضمن صفوفه مروة عيد المحترفة المصرية.

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